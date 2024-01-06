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«Реал» та «Анадолу Ефес» зіграли найрезультативніший матч в історії Євроліги – із чотирма (!) овертаймами

Двоє останніх чемпіонів Євроліги – іспанський «Реал» та турецький «Анадолу Ефес» зустрілися між собою в рамках 19 туру Євроліги сезону-2023/24. Матч розтягнувся на чотири овертайми і завершилася перемогою мадридців із рахунком 130:126.

Ця гра стала найдовшим матчем в історії обох клубів та Євроліги загалом. А також найрезультативнішим поєдинком в історії цього турніру – команди набрали 256 очок на двох.

Причому «Реал» міг програти вже у другій додатковій 5-хвилинці, але Маріо Хезоня був проти та баззером перевів матч у третій овертайм.

Він же виконав триочковий даггер у четвертому овертаймі, який довів перевагу мадридців до двох володінь і зняв питання щодо переможця матчу, в якому ніхто не хотів програвати.

Хезоня став одним із головних героїв цієї зустрічі. На його рахунку 31 очко та 12 підбирань.

Дабл-дабли також оформили Факундо Кампаццо (25 очок + 11 асистів), Еді Тавареш (20 очок + 12 підбирань + 4 блок-шоти), а найрезультативнішим гравцем матчу став Джанан Муса (40 очок + 8 асистів).

У «Анадолу Ефеса» найкращим став Шейн Ларкін, у якого 32 очки, 5 підбирань та 9 асистів.

«Реал» після цього гладіаторського поєдинку залишився першим у турнірній таблиці Євроліги із результатом 17-2 після 19 турів. У «Ефеса» 7-12 та 15 місце серед 20 команд турніру.

Фото: Diego Radames/Anadolu

ua.tribuna.com

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