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Що за данк! Новачок «Х’юстона» пролетів кілька метрів та вгамселив згори в матчі проти «Міннесоти»

Однак, мабуть, найяскравіший хайлайт зустрічі виконав саме гравець «Х'юстона» – 20 пік драфту НБА 2023 року та MVP Літньої ліги Кем Вітмор.

У четвертій чверті Кем розігнався та вистрибнув для данку ще за кілька метрів до кошика. Яскраво поставивши згори, Вітмор ще й дуже небезпечно приземлився після свого польоту, що, здається, лише прикрасило цей епізод.

Вітмор завершив матч із 11 очками, двома підбираннями та двома перехопленнями.

Скриншоти: НБА

ua.tribuna.com

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