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Чи знали ви, в яких кросівках Дмитро Скапінцев запалює в Лізі розвитку НБА? Іменна модель зірки, з якою він зустрічався на паркеті

7 січня український центровий фарм-клубу «Нью-Йорка» у Лізі розвитку НБА Дмитро Скапінцев провів черговий вдалий матч. «Вестчестер» українця обіграв представника «Філадельфії» з G-ліги з рахунком 118:108. Центровий нашої збірної вийшов в старті, зіграв 28 хвилин, за які відзначився 10 очками, чотирма підбираннями та чотирма асистами.

Цю зустріч він провів у іменних кросівках Янніса Адетокумбо від Nike. Zoom Freak 5:

Чи знали ви, в яких кросівках Дмитро Скапінцев запалює в Лізі розвитку НБА? Іменна модель зірки, з якою він зустрічався на паркеті

Символічно, що Дмитро Скапінцев неодноразово зустрічався на майданчику з Яннісом Адетокумбо: у своєму дебютному матчі в НБА та на Євробаскеті-2022.

Після повернення у Лігу розвитку Дмитро Скапінцев взяв участь у трьох зустрічах. У цих матчах українець грав в середньому 26,3 хвилини, набираючи 14 очок, 7,3 підбирання та 3,3 передачі за зустріч.

Фото: Mary Kate Ridgway/NBAE via Getty Images

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