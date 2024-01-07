НБА. Бостон с Михайлюком обыграл Индиану, Милуоки и Филадельфия проиграли

Украинский защитник сыграл немногим более минуты

В ночь на 7 января состоялись четыре матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной асоциации (НБА).

Бостон на выезде переиграл Индиану — 118:101. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк в этом матче сыграл чуть более минуты, результативными действиями не отметился.

Это было 15-е появление Святослава на площадке в сезоне. В среднем за игру он проводит 7.7 минут, набирает 1.7 очков, совершает 0.9 подборов.

Победа позволила Селтикс укрепить лидерство в Восточной конференции. Ближайшие преследователи — Милуоки и Филадельфия — свои матчи проиграли.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Никс — 105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30)

Индиана Пэйсерс — Бостон Селтикс — 101:118 (17:29, 32:29, 32:26, 20:34)

Филадельфия Сиксерс — Юта Джаз — 109:120 (28:32, 29:26, 22:29, 30:33)

Хьюстон Рокетс — Милуоки Бакс — 112:108 (29:18, 34:25, 26:30, 23:35)

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