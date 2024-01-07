Шакіл ОН’іл переплутав рідну мову зіркового європейського гравця з російською

5 грудня «Денвер» переміг «Голден Стейт» з рахунком 130:127.

Після матчу експерти NBA on TNT взяли інтерв'ю у зіркового гравця «Наггетс» Ніколи Йокича, який влучив триочковий гейм-віннер, який став головною подією дня у світі баскетболу.

Сербського центрового похвалили за гарну гру, він їм подякував. Легендарний ексгравець НБА Шакіл О'Ніл вирішив подякувати у відповідь Йокичу на його рідній мові, але переплутав російську із сербською та сказав «Спасибо» замість «Хвала».

Смішно те, що О'Ніл вже вдруге переплутав рідну мову Ніколи. Вперше це було ще в 2021 році.

Фото: Getty Images

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