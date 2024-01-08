«Я дивився гру Михайлюка на 14 хвилин 50 секунд більше, ніж мав би». Уже через два з половиною місяці фани «Бостона» обговорюють майбутнє українця

6 та 7 січня «Бостон» провів дві зустрічі в рамках регулярки НБА. «Селтікс» двічі перемогли, залишивши позаду «Юту» та «Індіану». В обох матчах зіграв українець Святослав Михайлюк: 15 хвилин проти «Джаз» та хвилина з «Індіаною».

Загалом по сезону вихованець «Мавп» отримує в середньому 7,7 хвилини за зустріч. Українець 15 разів з початку кампанії виходив на майданчик з лави запасних.

Фани «Селтікс» по-різному реагують на гру нашого співвітчизника. Зібрали свіжі реакції з твіттеру:

Чому в цій команді Сві Михайлюк??? Цього сезону він кидає 25%. Він марно витрачає слот в ростері.

Нам потрібен шостий гравець, який міг би постійно впливати на гру. У нас немає запасних, які б це зробили. Пейтон Прітчард нестабільний.

Сві Михайлюк у вашому ростері, бо він в порядку. Він кидає 25%, тому що грає сміттєві хвилини, бо твоя тупа команда не розуміє з ким грає.

Я дивився гру Свята Михайлюка на 14 хвилин 50 секунд більше, ніж мав би.

Ці хвилини сміттєвого часу змушують мене задуматися, чому Сві Михайлюк займає місце в ростері, яке б мало належати Джордану Волшу.

Не може кинути триочковий, не може кинути двоочковий, не вміє захищатися, але у нас є хтось, хто міг би робити всі ці речі, але він гає час в Лізі розвитку.

Я вибачаюсь, але Джордан Волш терміново має опинитися на лаві «Селтікс». Він не має бути обділеним через Михайлюка, тому що я думаю, що він точно може допомогти рано чи пізно на обох сторонах майданчика. Думаю, тренування в НБА кращі, ніж у Лізі розвитку.

На вашу думку, чи виправданий хейт в сторону Святослава Михайлюка?

Фото: Rocky Widner/NBAE

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