Зарплата украинца составит 2 миллиона долларов

Украинский защитник Святослав Михайлюк получил гарантированный контракт в Бостон Селтикс до конца сезона НБА 2023/24.

Зарплата украинца составит 2 миллиона долларов. У Бостона было право отчислить игрока до 10 января без выплаты значительной части заработной платы, однако Селтикс приняли решение оставить Свята в команде.

В текущем сезоне Михайлюк сыграл в 15 играх за Селтикс. В среднем украинец проводит на паркете 7,7 минут, набирая 1,7 очка и 0,9 подборов.

Бостон занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ночь на 9 января Селтикс сыграет с Лос-Анджелес Лейкерс.

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