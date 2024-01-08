НБА. Лэнь с Сакраменто уступил Нью-Орлеану, Портленд в овертайме дожал Бруклин

Украинец провел на площадке почти 10 минут

В ночь на 8 января состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз уступил Нью-Орлеан Пеликанс — 100:133. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке почти 10 минут. В его активе — один подбор, три ассиста и один перехват.

НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерс — Сан-Антонио Сперс — 117:115 (28:32, 34:24, 26:28, 29:31)

Бруклин Нетс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 127:134 ОТ (30:26, 22:24, 41:35, 22:30, 12:19)

Орландо Мэджик — Атланта Хокс — 117:110 ОТ (32:28, 19:32, 34:18, 20:27, 12:5)

Сакраменто Кингз — Нью-Орлеан Пеликанс — 100:133 (21:33, 26:39, 14:31, 39:30)

Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз — 115:108 (30:29, 30:27, 31:26, 24:26)

Денвер Наггетс — Детройт Пистонс — 131:114 (31:29, 34:28, 43:28, 23:29)

Финикс Санз — Мемфис Гриззлис — 115:121 (32:26, 31:32, 34:28, 18:35)

Голден Стэйт Уорриорз — Торонто Рэпторс — 118:133 (28:36, 21:40, 38:25, 31:32)

Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс — 106:103 (19:24, 30:29, 32:24, 25:26)

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