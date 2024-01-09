БК Ровно разгромил Политехнику-Галичину в матче львовского бабла Суперлиги FAVBET

Разыгрывающий Элайджа Джойнер набрал 23 очка, а также совершил 7 передач и 5 подборов

БК Ровно разгромил Политехнику-Галичину в своем первом матче львовского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 86:56.

Первая половина прошла в равной борьбе, ровненцы ушли на большой перерыв с небольшим преимуществом. В третьей четверти команда Михаила Переверзия совершила рывок, и далее разгромила соперников.

MVP встречи стал разыгрывающий Ровно Элайджа Джойнер. Американец набрал 23 очка, а также совершил 7 передач и 5 подборов.

БК Ровно одержал десятую победу и вышел на второе место в Суперлиге. Политехника-Галичина идет на седьмой строчке.

В следующем матче Ровно сыграет с БИПА, а львовяне — с Прикарпатьем-Говерлой. Обе встречи пройдут 10 января.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный сезон

Политехника-Галичина — БК Ровно — 56:86 (19:18, 17:19, 12:24, 8:25)

Политехника-Галичина: Ходов (14 + 5 подборов), Карпюк (12 + 6 подборов), Нельсон (11 + 9 подборов + 3 перехвата + 3 передачи), Качанов (3), Дэвис (6 + 5 подборов), Бачурин (5), Сафонов (5)

БК Ровно: Джойнер (23 + 7 передач + 5 подборов), Мочалов (20 + 5 подборов + 3 передачи), Соловьев (13 + 4 передачи), Водолазский (5 + 6 перехватов + 5 подборов), Смит (3 + 10 подборов), Тимощук (8 + 7 подборов + 3 передачи), Шепелев (8), Герасимчук (4), Поносов (2)

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