Філіппінський плеймейкер вколотив постер, який розірвав мережу. Божевільний хайлайт з японського чемпіонату

6 січня в елітному дивізіоні чемпіонату Японії зустрічалися команди «Нагоя Даймонд Долфінс» та «Санен Неофінікс». Гра завершилась перемогою другого колективу з рахунком 92:72. Ви вже, мабуть, задумалися про те, навіщо вам вся ця інформація. Але один епізод з цього матчу точно вартий вашої уваги.

189-сантиметровий філіппінський плеймейкер Терди Равена відзначився топовим постером у швидкому нападі:

27-річний автор хайлайту завершив зустріч з 25 очками та чотирма передачами за 33 хвилини. Він неодноразово викликався грати за національну збірну, востаннє вдягав майку з прапором Філіппін під час кваліфікації на домашній ЧС-2023.

Фото: Оnesports

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