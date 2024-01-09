Матч тижня в баскетбольній Суперлізі: переможну серію «Дніпра» перевірять у Луцьку

Вже 9 січня після невеличкої перерви поновлюється регулярний чемпіонат Суперліги – на нас чекають два дуже цікавих бабли у Львові (з 9 по 11 січня) та Луцьку (з 12 по 14 січня).

Зняття «Будівельника» з турніру та анулювання усіх результатів матчів за участі команди зберегло за лідерами регулярної першості з «Дніпра» переможну серію – команда Володимира Коваля очолює таблицю з ідеальним балансом 12-0.

Однак вже цього тижня ця серія пройде серйозну перевірку: «Дніпро» зіграє у дуже конкурентному луцькому баблі, де, окрім господарів та «Кривбасу», зберуться чотири з п’яти найсильніших команд Суперліги станом на сьогодні.

Tribuna.com разом із титульним спонсором чемпіонату компанією FAVBET анонсує головне протистояння тижня в українському баскетболі – 13 січня у Луцьку між собою зіграють «Дніпро» та «Київ-Баскет».

Оновлена столична команда на мажорній ноті завершила календарний 2023-й – виграла усі три зустрічі у домашньому баблі (особливо яскравим вийшов тріумф у поєдинку з «Черкаськими Мавпами» із 40-очковим перформансом американського форварда Брентлі Байнума), вийшла на позитивне співвідношення перемог та поразок і істотно покращила власні позиції у турнірній таблиці.

Перед початком луцького баблу «бджоли» у ній п’яті – але цілком очевидно, що амбіції команди, очолюваної тепер Дмитром Забірченком, вищі. Втім, наскільки вищі, має показати якраз поєдинок із «Дніпром» – головним претендентом на чемпіонський титул і загалом дуже якісною, майстерною та досвідченою командою.

У поточному сезоні Забірченко показав, що знає, як грати проти «Дніпра»: у своєму останньому баблі перед сходом з турнірної дистанції «Будівельник» під його керівництвом у напруженому матчі переграв лідера Суперліги на його майданчику. Проте є два важливих «але». Перше – у складі «Київ-Баскета» немає центрового з профайлом Максима Сандула, який був величезним фактором у грудневому протистоянні, і друге – з того моменту дніпряни встигли підсилитись Володимиром Конєвим, чинним MVP Суперліги, який зробив і без нього міцну команду ще міцнішою.

Ба більше, напередодні свого дебютного баблу у 2024-му «Дніпро» дозаявив на чемпіонат ще й Миколу Вільховецького – досвідченого 36-річного захисника, що має зробити вибір виконавців на першій позиції (мабуть, найбільш проблемній у команді в цьому плані) ще ширшим. Наскільки він готовий грати тут і зараз та чи планується взагалі його вихід на майданчику у луцькому баблі – питання відкрите, однак цей фактор киянам теж потрібно буде тримати у голові.

Попрацювавши кілька тижнів із новим тренером, який очолив команду лише у грудні, «Київ-Баскет» має виглядати непогано у будь-якому матчі – навіть проти лідера сезону. Але головна інтрига протистояння у Луцьку полягає в іншому: у суботу ми побачимо та зрозуміємо, наскільки «бджіл» з Забірченком на тренерському містку та перезібраною задньою лінією з трьома новими баскетболістами взагалі варто вважати новим конкурентом «Дніпра» у боротьбі за чемпіонство – і у чому їм потрібно додавати, якщо відповідь виявиться негативною.

Додаткова інтрига матчу – особисте протистояння найкращого форварда попереднього сезону Суперліги Вадима Заплотинського (в останніх матчах 2023-го він був у чудовій формі – мав 12,6 очка, 13,6 підбирання та 2,6 блоки в середньому за гру грудневого київського баблу) та капітана «Дніпра» Станіслава Тимофеєнка, який, на думку певної частини вболівальників, мав забирати цю нагороду. Не факт, що воно стане визначальним у контексті результату, але в одному можна бути впевненим на сто відсотків – без якісних хвилин від Заплотинського «Київ-Баскету» буде майже нереально розраховувати на позитивний результат.

Матч між «Дніпром» та «Київ-Баскетом» буде зіграний 13 січня і розпочнеться о 14:00. Пряма трансляція – на YouTube-каналі ФБУ та телеканалі XSPORT.

Фото: ФБУ

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