НБА. Бостон с Михайлюком уступил Индиане, Майами и Оклахома одержали победы

Украинский защитник сыграл почти пять минут, набрал два очка, совершил один подбор

В ночь на 9 января состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бостон в результативном выездном триллере уступил Индиане — 131:133. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк провел на площадке 4 минуты 50 секунд, реализовал два из четырех штрафных броска, совершил один подбор, допустил одну потерю. Напомним, вчера стало известно, что Святослав получил в Бостоне гарантированный контракт до конца сезона с окладом 2 млн долларов.

Несмотря на поражение, лидерство Селтикс в Восточной конференции не пошатнулось. Ближайший преследователь, Милуоки, свой матч также проиграл (Юте дома). Отметим также победу Оклахомы в Вашингтоне и разгром Финикса в исполнении Клипперс.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз – Оклахома-Сити Тандер – 128:136 (30:36, 31:31, 36:35, 31:34)

Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс — 133:131 (33:34, 26:34, 44:33, 30:30)

Шарлотт Хорнетс – Чикаго Буллз — 112:119 OT (25:24, 18:27, 33:32, 31:24, 5:12)

Майами Хит – Хьюстон Рокетс — 120:113 (34:27, 25:32, 32:23, 29:31)

Милуоки Бакс – Юта Джаз — 116:132 (23:41, 23:36, 44:23, 26:32)

Лос-Анджелес Клипперс – Финикс Санз — 138:111 (34:31, 37:32, 30:28, 37:20)

Источник