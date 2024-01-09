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Баскетбол

Прикарпатье-Говерла обыграла БИПА в первом матче Суперлиги FAVBET в 2024 году

Степан Лесык оформил в матче дабл-дабл

Прикарпатье-Говерла обыграла БИПА в первом матче Суперлиги FAVBET в 2024 году

Прикарпатье-Говерла — БИПА, фото — fbu.ua

Прикарпатье-Говерла обыграла БИПА в первом матче Суперлиги FAVBET-2023/24 в новом году — 66:61.

Первая половина проходила в равной борьбе, но перед самым перерывом ивано-франковцам удался результативный рывок. В третьей четверти команда Евгения Мурзина набрала всего семь очков. благодаря чему БИПА сравняла счет. Но в конце встречи Прикарпатье-Говерла одержала победу, проведя сильнее заключительную минуту.

Лучшим игроком встречи стал Степан Лесык, который оформил дабл-дабл — набрал 14 очков и совершил 11 подборов. Самым результативным игроком стал Сергей Старцев с 19-ю очками. В составе БИПА отличился Евгений Ткаченко, который набрал 16 очков и 7 подборов.

Прикарпатье-Говерла одержала девятою победу и занимает пятое место. БИПА с пятью победами идет на девятой строчке.

    Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БИПА — Прикарпатье-Говерла — 61:66 (15:16, 12:18, 14:7, 20:25)

БИПА: Уитли (8), Ткаченко (16 + 7 подборов), Рябчук (2 + 8 подборов + 5 перехватов), Льюис (12 + 8 подборов), Кадыгроб (13), Шашков (6), Бугорский (4)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (8+7 подборов), Кабацюра (11+7 подборов), Старцев (19), Лесык (14+11 подборов), Горобченко (5), Музыченко (8), Аврахов (1 + 6 подборов)

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Баскетбол

Прикарпатье-Говерла обыграла БИПА в первом матче Суперлиги FAVBET в 2024 году

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