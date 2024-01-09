Сборная Украины сыграет в Риге матч с Португалией в отборе на Евробаскет-2025

Встреча состоится 25 февраля

Сборная Украины проведет «домашний» матч квалификации на Евробаскет-2025 против Португалии в Риге.

Встреча пройдет 25 февраля. Начало матча на «Арена Рига» — в 21:00.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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