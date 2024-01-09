Соцмережі «Мілвокі» затролили Янніса у відповідь на критику. Вступилися за того самого працівника, який має краще прати

Після поразки в матчі з «Х’юстоном», в якому Янніс Адетокумбо набрав 48 очок, грек розніс власну команду, сказавши, що всі без виключення мають працювати краще.

«Кожен компонент має бути кращим. Все починається з людини, яка відповідає за екіпірування – вона має краще прати нашу форму», – зазначив дворазовий MVP.

Перед матчем з «Ютою» офіційний твіттер «Мілвокі» випустив пост, який прямо відповідає на претензію Янніса щодо форми. «Чистіше не буває»:

«Бакс» зазнали чотирьох поразок в останніх п’яти зустрічах. 9 січня команда Янніса Адетокумбо виявилася слабкішою «Джаз», які обіграли їх на виїзді з рахунком 132:116.

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

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