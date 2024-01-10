БК Ровно с разгромным счетом обыграл БИПА в матче львовского бабла Суперлиги FAVBET

Фаворит доминировал в каждой из четвертей и в итоге набрал вдвое больше очков, чем соперник

БК Ровно уничтожил БИПА в поединке львовского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 83:41.

Какое-то сопротивление одесситы оказывали лишь в начале встречи, но затем фаворит взялся за дело и резко вырвался вперед. К большом перерыву счет был красноречив — 13:42.

Во второй половине встречи БК Ровно контролировал события, но при этом позволил сопернику набрать относительно приличное количество очков.

Победа стала для команды Михаила Переверзия второй за два дня, одержанной с крупным счетом. Напомним, 9 января с разницей +30 была обыграна Политехника-Галичина.

Победа позволила ровенчанам закрепиться на втором месте. Впрочем, у идущего третьим Запорожья значительно меньше сыгранных матчей. БИПА потерпела третье поражение кряду и остается девятой.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный сезон

БИПА — БК Ровно — 41:83 (7:17, 6:25, 12:23, 16:18)

БИПА: Уитли (15 — 7 потерь), Льюис (13 + 6 подборов), Бугорский (5 + 7 подборов), Рудык (3), Шашков (2), Товкач (2), Кадыгроб (1)

БК Ровно: Соловьев (19), Мочалов (13), Джойнер (10 + 5 подборов + 4 передачи), Смит (9 + 9 подборов), Герасимчук (7 + 4 подбора), Тимощук (6 + 5 передач), Лемишка (5), Шепелев (4 + 5 подборов), Рябчук (4), Водолазский (2), Поносов (2), Чиж (2)

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