НБА. Лэнь набрал 6 очков и помог Сакраменто обыграть Детройт

Украинец провел на площадке немногим более 10 минут

В ночь на 10 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз добыл очередную победу в сезоне, переиграв Детройт Пистонс — 131:110. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке более 10 минут: в его активе шесть очков, три подбора и один блок-шот.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Сакраменто Кингз — 110:131 (47:29, 18:39, 30:30, 15:33)

Орландо Мэджик — Миннесота Тимбервулвз — 92:113 (16:33, 21:34, 29:23, 26:23)

Нью-Йорк Никс — Потрленд Трэйл Блэйзерс — 112:84 (38:22, 25:19, 34:20, 15:23)

Даллас Маверикс — Мемфис Гриззлис — 103:120 (22:29, 31:39, 30:35, 20:17)

Лос-Анджелес Лейкерс — Торонто Рэпторс — 132:131 (28:24, 23:29, 37:36, 44:42)

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