Политехника-Галичина в овертайме уступила Прикарпатью-Говерле в домашнем матче Суперлиги FAVBET

Львовяне потерпели уже четвертое поражение подряд

Невероятно драматичное противостояние выдали Политехника-Галичина и Прикарпатье-Говерла в львовском ДС «Галичина» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24.

Командам не хватило четырех четвертей для выяснения сильнейшего, потому пришлось играть столь редкий для нынешней Суперлиги овертайм. В решающем отрезке гости оказались сильнее — 73:68.

Отметим, что Говерла достаточно уверенно (+9) выиграла первую четверть, однако постепенно хозяева выровняли ход игры, и в четвертой четверти уже сами пару раз выходили вперед. В итоге завершили со счетом 67:67, а в решающей пятиминутке точнее и успешнее были подопечные Евгения Мурзина.

В составе победителей достойны быть отмеченными два Ильи — Чугунов, набравший 27 очков, и Кабацюра, автор дабл-дабла.

Данный результат позволил Прикарпатью-Говерле вплотную приблизиться к четвертому месту. Политехника-Галичина, потерпев четвертое поражение кряду, осталась седьмой.

Завтра, 11 января, команда Мурзина будет противостоять разыгравшемуся БК Ровно, а львовяне сыграют с БИПА.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — Политехника-Галичина — 73:68 ОТ (25:15, 16:19, 11:16, 15:16, 6:1)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (25 + 7 подборов), Кабацюра (17 + 10 подборов), Старцев (12 + 5 передач – 6 потерь), Лесик (5 + 11 подборов – 5 потерь), Горобеченко (5 + 6 передач), Музыченко (5), Жулавский (4)

Политехника-Галичина: Нельсон (23 + 9 подборов + 8 передач – 8 потерь), Дешон (10 + 6 подборов), Крамар (10 + 5 перехватов), Карпюк (7 + 17 подборов), Бачурин (7), Федчук (6), Станишевский (3), Качанов (2)

Источник