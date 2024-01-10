Судді втопили «Бостон»? Фани розлючені кінцівкою гри з «Індіаною», в якій усе вирішилося рішеннями арбітрів

9 січня «Бостон» проводив другу виїзну зустріч поспіль з «Індіаною». Після перемоги «+17» «кельти» впевнено почували себе на майданчику в Індіанаполісі, але друга гра стала невдалою для них. Доля зустрічі вирішилася в клатчі, де арбітри ухвалили два спірних рішення.

Після тренерського челенджу судді визнали відсутність фолу на Джейлені Брауні, який виконував гейм-віннер за три секунди до сирени.

Та зарахували фол Крістапса Порзінгіса при виконанні триочкового від Беннедикта Матуріна за 0,1 секунди до сирени за рахунку 131:131.

У результаті цих рішень гравець «Індіани» вдало виконав дві штрафні спроби і гарантував госпдарям майданчика перемогу.

У цьому матчі латвійська зірка «Бостона» Крістапс Порзінгіс набрав 19+7+3 блоки за 38 хвилин.

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