НБА. Лэнь результативной игрой помог Сакраменто разгромить Шарлотт, Бостон без помощи Михайлюка одолел Миннесоту в овертайме

Алексей набрал 8 очков и сделал 10 подборов за отведенные ему четверть часа

В ночь на 11 января состоялись десять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто добыл вторую подряд победу, уверенно переиграв на выезде Шарлотт — 123:98. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел, пожалуй, свой сильнейший матч в сезоне, за 15 с половиной минут набрав 8 очков и совершив рекордные для себя 10 подборов. Также в активе Алексея одна передача и один перехват. Отметим, что это был его 13-й матч в регулярном сезоне, и только однажды — 20 октября — он получил на площадке больше времени, чем сегодня.

Центральным поединком игрового вечера стала битва лидеров конференций — Бостон по итогам овертайма одержал победу над Миннесотой. Это победа стала для него 18-й подряд на домашней площадке (рекорд франшизы). Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк на площадку не выходил.

Также достойно внимания неожиданное уверенное поражение действующего чемпиона Денвера от Юты, которая на Западе даже не входит в топ-10.

НБА. Регулярный чемпионат

Бостон Селтикс – Миннесота Тимбервулвз – 127:120 OT (32:27, 22:26, 25:32, 32:26, 16:9)

Детройт Пистонс – Сан-Антонио Сперс – 108:130 (19:31, 32:32, 26:32, 31:35)

Индиана Пэйсерс – Вашингтон Уизардс – 112:104 (23:21, 31:34, 35:25, 23:24)

Шарлотт Хорнетс – Сакраменто Кингз – 98:123 (28:33, 31:38, 21:24, 18:28)

Атланта Хокс — Филадельфия Сиксерс — 139:132 OT (34:31, 27:33, 34:34, 30:27, 14:7)

Майами Хит – Оклахома-Сити Тандер – 120:128 (35:29, 34:36, 27:34, 24:29)

Чикаго Буллз – Хьюстон Рокетс – 124:119 OT (28:24, 34:30, 32:29, 18:29, 12:7)

Голден Стейт Уорриорз – Нью-Орлеан Пеликанс – 105:141 (27:46, 33:27, 23:32, 22:36)

Юта Джаз – Денвер Наггетс – 124:111 (35:24, 36:29, 28:25, 25:33)

Лос-Анджелес Клипперс – Торонто Рэпторс – 126:120 (28:29, 30:28, 33:35, 35:28)

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