Политехника-Галичина в овертайме победила БИПУ в домашнем бабле Суперлиги FAVBET

Львовская команда избежала поражения в основное время благодаря 3-очковому Ходова

Львовская Политехника-Галичина победила одесскую БИПУ в матче домашнего бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24.

Команды ушли на большой перерыв при минимальном преимуществе одесской команды — 38:37. В следующих четвертях на площадке также была равная борьба, соперники не позволяли друг другу уйти в отрыв.

На последней минуте БИПА вела в 3 очка, но точный 3-очковый бросок Дмитрия Ходова перевел встречу в овертайм — 69:69. В дополнительной 5-минутке сильнее оказалась Политехника-Галичина — 82:78.

Отметим, что Политехника-Галичина провела второй овертайм за два дня. Вчера львовяне в овертайме уступили Прикарпатью-Говерле (68:73).

Политехника-Галичина (8-9) занимает седьмое место в Суперлиге FAVBET. БИПА (5-13) идет на предпоследней, девятой позиции.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный сезон

БИПА — Политехника-Галичина — 78:82 ОТ (14:16, 24:21, 15:18, 16:14, 9:13)

БИПА: Льюис (20 + 14 подборов), Уитли (14 + 6 передач + 5 потерь), Бугорский (11), Рябчук (10 + 12 подборов + 4 передачи + 3 потери), Ткаченко (8 + 4 потери), Кадыгроб (8), Шашков (7 + 7 подборов)

Политехника-Галичина: Нельсон (24 + 8 подборов + 3 потери + 3 перехвата), Ходов (20), Сафонов (13 + 4 перехвата), Карпюк (12 + 6 подборов + 4 потери), Крамар (7 + 5 передач), Федчук (3), Бартоломеев (2), Квентин Дешон (1)

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