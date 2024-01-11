Прикарпатье-Говерла обыграла Ровно в Суперлиге FAVBET

Подопечные Мурзина выиграли все три поединка в львовском бабле

Прикарпатье-Говерла победила БК Ровно в заключительном матче львовского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24.

Подопечные Евгения Мурзина сделали весомый задел на итоговую победу, выиграв первую половину с преимуществом в 16 очков — 42:26.

В третьей четверти БК Ровно сократил отставание, а к концу поединка и во все подобрался на расстояние одного очка. Однако завершить камбэк не удалось. Победа команды Мурзина — 68:65.

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Прикарпатье-Говерла (11-7) выиграла все три матча в львовском бабле и поднялась на третье место в Суперлиге FAVBET. БК Ровно (11-7) опустился на четвертую позицию.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — БК Ровно — 68:65 (14:7, 28:19, 14:19, 12:20)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (15 + 5 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Лесык (14 + 8 подборов + 3 потери), Кабацюра (12 + 10 подборов + 4 потери), Горобченко (11 + 5 подборов + 3 потери), Аврахов (8 + 5 подборов), Чугунов (6 + 6 подборов), Музиченко (2)

БК Ровно: Соловьев (14 + 7 подборов), Джойнер (13), Водолазский (11 + 5 подборов), Тимощук (10), Шепелев (9 + 6 подборов + 3 перехвата), Мочалов (6 + 6 подборов), Смит (2 + 8 подборов)

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