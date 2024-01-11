С 12 января матчи баскетбольной Суперлиги FAVBET будут проводиться со зрителями

Зрители будут допущены на трибуны на поединки луцкого бабла в ближайший уик-энд

Матчи баскетбольной Суперлиги FAVBET отныне официально доступны для зрителей. Болельщики смогут посетить ближайшие поединки регулярного чемпионата в Луцке, которые пройдут с 12 по 14 января.

Посещение баскетбольных матчей болельщиками в Украине стало возможным благодаря изменениям, которые Министерство молодежи и спорта Украины внесло в Приказ №1587 «О некоторых вопросах проведения всеукраинских спортивных мероприятий в условиях военного положения».

Зрители могут быть допущены на соревнования при условии строгого соблюдения протокола безопасности. Каждый зал должен проходить процедуру допуска к проведению таких матчей. Основной критерий – наличие бомбоубежища в радиусе 500 метров от места проведения соревнований. Количество болельщиков будет регулироваться индивидуально для каждого помещения.

Напомним, ранее стало известно об открытии для посещения болельщиками матчей мужской и женской волейбольной Суперлиги.

Тема ограниченного допуска болельщиков на спортивные соревнования в нашей стране регулярно поднималась в последние месяцы. Так, в ноябре президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский обратился с открытым письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором попросил содействия с возвращением зрителей на трибуны. В феврале с аналогичной просьбой в Минмолодежьспорта обращалась Федерация хоккея Украины.

Министерство молодежи и спорта Украины, в свою очередь, разработало меры безопасности по допуску болельщиков на трибуны во время спортивных мероприятий.

В декабре Украинская ассоциация футбола (УАФ) провела рабочее совещание, посвященное допуску зрителей на трибуны во время футбольных матчей в Украине. Участники планируют ввести социальную квоту болельщиков, которые смогут посещать игры.

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