Аїша Каррі розповіла та навіть продемонструвала, як відповідає Стефу на прохання скинути хтивку

Дружина найкращого снайпера в історії НБА Стефа Каррі Аїша – медійна персона, яка часто стає гостею багатьох шоу. На одному з ефірів американського проекту вона ділилася історіями пов’язаними з зірковим чоловіком.

В один момент Аїша дістала телефон і показала фото своїх ніг.

«Моєму чоловікові дуже подобаються мої стопи. Якогось дня на них вдало падало світло, я подумала: «Давай я відправлю йому фотографію моїх стоп»…

Коли він просить надіслати хтивку, то отримує фотографію моїх босих ніг», – прокоментувала Аїша.

Наразі «Голден Стейт» її чоловіка йде на 12 місці в Західній конференції НБА.

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