Черкасские Мавпы разбили Кривбасс в луцком бабле

Команда Артема Слипенчука удерживает второе место в Суперлиге FAVBET

Черкасские Мавпы разбили Кривбасс в матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET — 78:53.

Команда Артема Слипенчука создала комфортный перевес +11 очков уже после первой четверти. Кривбасс пытался сократить отставание, но Мавпы удержали преимущество и увеличили его в заключительной десятиминутке.

В составе черкасской команды отметился Кирилл Марченко, набравший 13 очков и совершивший 8 подборов. Защитник провел свой первый матч после возвращения в Суперлигу — напомним, Марченко заключил контракт с Мавпами в конце 2023 года.

Команда Артема Слипенчука сохраняет вторую строчку в Суперлиге FAVBET, добыв 10 побед. Кривбасс замыкает турнирную таблицу, до сих пор не выиграв ни одного матча.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Черкасские Мавпы — 53:78 (5:16, 22:21, 15:19, 11:22)

Кривбасс: Рид (7 + 4 передачи + 3 подбора), Бречка (6), Тищенко (5 + 4 подбора + 4 перехвата), Василенко (2), Бибиков (1), Мартынов (13), Бречко (10 + 4 подбора), Мельник (9 + 7 подборов)

Черкасские Мавпы: Марченко (13 + 8 подборов), Агафонов (11 + 4 подбора), Новиков (10 + 6 подборов + 4 передачи), Бун (7 + 7 подборов + 5 перехватов + 3 передачи), Далкорт (16), Руслов (10), Скира (6+7 подборов), Назаренко (3+5 подборов), Митирич (2)

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