Хозяева площадки установили антирекорд сезона, забросив лишь 3 очка в третьей четверти

Днепр легко разгромил Старый Луцк в своем первом матче Суперлиги FAVBET-2023/24 в новом году — 76:39.

Команда Владимира Коваля контролировала ход игры в течение всего поединка. Старый Луцк провалил третью четверть, установив новый антирекорд сезона — всего три набранных очка. Днепряне доигрывали поединок резервным составом, что не помешало довершить разгром.

Самым результативным игроком встречи стал Александр Тарасенко, набравший 17 очков. Результативный матч провел Станислав Тимофеенко, который записал на свой счет 14 очков и 8 подборов.

Днепр лидирует в Суперлиге FAVBET, одержав 13-ю победу. Старый Луцк идет на восьмой строчке с пятью победами.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Старый Луцк — 76:39 (18:9, 17:17, 19:3, 22:10)

Днепр: Сыпало (6 + 5 подборов), Тимофеенко (14 + 8 подборов), Конев (8 + 5 подборов), Закурдаев (3), Горобченко (4 + 5 подборов), Тарасенко (17 + 5 подборов), Дубоненко (12), Сорочан (6 + 6 подборов), Колдомасов (3 + 6 подборов + 6 передач), Бондарчук (3)

Старый Луцк: Мусиенко (2), Коцко (10), Томас (2), Глушко (2), Панфилов (4), Джексон (8 + 5 подборов + 5 перехватов), Прозапас (6), Е. Коровяков (3 + 7 подборов), Дюпин (2 + 5 подборов)

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