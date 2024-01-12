Харьковские Соколы отчислили Хрисостомиди и Новикова. Их подозревают в нарушениях правил «честной игры»

Полный список игроков, которые исключены из состава команды, не разглашается

БК Харьковские Соколы, который выступает в Высшей лиге Украины, объявил об отчислении ряда игроков.

Среди уволенных баскетболистов — Рафаил Хрисостомиди и Серафим Новиков. Полный список игроков, с которыми распрощался клуб, не разглашается. Однако на официальном сайте ФБУ среди игроков «вне состава» также находятся Даниил Карпов и Олег Сергиенко.

Все четверо являлись основными игроками харьковского клуба. При этом Хрисостомиди — лидер Соколов по показателям результативности (18,2 очка за игру) и ассистов (3,6 передач).

В заявлении Соколов уточняется, что расторжение контрактов произошло по причине «ненадлежащего поведения, недобросовестного выполнения собственных обязанностей и вероятных нарушений правил этики и игры во время игрового процесса».

Харьковский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Высшей лиги. В последних пяти матчах Харьковские Соколы потерпели четыре поражения.

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