Баскетбол
«Я люблю Олексія Леня». Фани «Сакраменто» розщедрилися на тону компліментів українському центровому після гри з «Шарлотт»
11 січня український центровий Олексій Лень взяв участь у грі «Сакраменто» з «Шарлотт». Бігмен провів на майданчику 16 хвилин, за які відзначився вісьмома очками та 10 підбираннями.
Це був перший яскравий перформанс українця після відновлення від травми. Результативніше в цьому сезоні НБА Олексій Лень був лише одного разу – 10 очок проти «Портленда».
У мережі фани «Сакраменто» розщедрилися на купу компліментів українцю:
Олексій Лень розриває, Джавейл Макгі заходить і пропускає данк, і робить пробіжку двічі за 90 секунд.
Відтепер Олексій Лень має бути бекап-центровим (першою опцією з лави прим.) Ви не зможете переконати мене в іншому.
Олексій Лень – один із тих гравців, які впливають на гру навіть тоді, коли він не набирають очки.
Олексій Лень справді дуже добре працює на заслонах і закриває свого гравця під час роллу, завдяки чому Малік Монк встигає дістатися кошика.
Олексій Лень розуміє цю гру. Він неймовірний.
Фото: Joe Murphy/NBAE