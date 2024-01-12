«Я люблю Олексія Леня». Фани «Сакраменто» розщедрилися на тону компліментів українському центровому після гри з «Шарлотт»

11 січня український центровий Олексій Лень взяв участь у грі «Сакраменто» з «Шарлотт». Бігмен провів на майданчику 16 хвилин, за які відзначився вісьмома очками та 10 підбираннями.

Це був перший яскравий перформанс українця після відновлення від травми. Результативніше в цьому сезоні НБА Олексій Лень був лише одного разу – 10 очок проти «Портленда».

У мережі фани «Сакраменто» розщедрилися на купу компліментів українцю:

Олексій Лень розриває, Джавейл Макгі заходить і пропускає данк, і робить пробіжку двічі за 90 секунд.

Відтепер Олексій Лень має бути бекап-центровим (першою опцією з лави прим.) Ви не зможете переконати мене в іншому.

Олексій Лень – один із тих гравців, які впливають на гру навіть тоді, коли він не набирають очки.

Олексій Лень справді дуже добре працює на заслонах і закриває свого гравця під час роллу, завдяки чому Малік Монк встигає дістатися кошика.

Олексій Лень розуміє цю гру. Він неймовірний.

Фото: Joe Murphy/NBAE

ua.tribuna.com