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Баскетбол

Lil Nas X випустив черговий провокаційний трек та кліп, де він у образі Ісуса грає в баскетбол проти диявола

Американський виконавець Lil Nas X випустив свій новий трек та кліп під назвою «J CHRIST».

Він сам виступив у якості режисера кліпу, який став його дебютною режисерською роботою. У одному з епізодів кліпу Lil Nas X виступає в ролі Ісуса та грає в баскетбол сам-на-сам проти Сатани. Звісно ж, все завершилося кросовером та данком від «Ісуса».

Також у відео виконавець знову акцентує увагу на кросівках так званих «сатанинських» кросівках Nike, які він випустив у колабі з MSCHF.

Варто відзначити, що кліп отримав дуже різні оцінки в мережі. Одні вважають його мистецтвом та пишуть схвальні коментарі, інші ж називають це богохульством та критикую Lil Nas X.

Скриншоти: ютуб-канал Lil Nas X

ua.tribuna.com

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