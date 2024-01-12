Михайлюк набрал 9 очков в игре Бостона с Милуоки в регулярном чемпионате НБА

Украинец провел на площадке более 17 минут, однако не помог своей команде избежать поражения

В ночь на 12 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс уступил Милуоки Бакс — 102:135. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк провел на площадке более 17 минут. На его счету — девять очков, один подбор, один ассист и один перехват.

НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерс — Бруклин Нетс — 111:102 (26:16, 28:18, 24:26, 33:42)

Милуоки Бакс — Бостон Селтикс — 135:102 (41:23, 34:15, 36:32, 24:32)

Оклахома-Сити Тандер — Портленд Трейл Блэйзерс — 139:77 (36:24, 39:15, 43:17, 21:21)

Даллас Маверикс — Нью-Йорк Никс — 128:124 (44:26, 30:29, 27:31, 27:38)

Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс Санс — 109:127 (25:36, 27:30, 26:39, 31:22)

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