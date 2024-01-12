Найсміливіша жінка в LA. Емма Стоун прийшла на домашній матч «Лейкерс» у НБА, але вболівала проти них

Хороший матч за «Санз» нарешті провів Бредлі Біл, який на початку сезону багато лікувався та відновлювався від травм. У активі Бредлі 37 очок, шість підбирань та чотири асисти.

У кортсайді на матчі була присутня відома акторка, володарка премії «Оскар» та дворазова володарка премії «Золотий глобус» (зокрема і в 2024-му) Емма Стоун. Вона відвідала домашній матч «Лейкерс» та спостерігала за ним із перших рядів, однак вболівала проти команди Леброна та компанії, адже підтримувала «Фінікс».

Річ у тім, що Емма народилась у Аризоні, штаті, де знаходиться місто Фінікс та базується команда НБА «Санз». Стоун з дитинства підтримує саме цей клуб і часто ходить на його матчі.

Цього разу Емма одягла на матч фірмову кепку з написом «PHX», що розшифровується як «Phoenix».

Фото: Kevork Djansezian, Harry How/Getty Images, Adam Pantozzi/NBAE, Robyn Beck/AFP

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