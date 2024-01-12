У мережі з'явився аудіозапис треш-току між Расселом Вестбруком, Кевіном Дюрентом та Юсуфом Нуркичем.

Інцидент стався під час недавнього матчу між «Кліпперс» — «Фініксом»(138:111).

«І що ти зробиш? Заткнися, чортів скиглій!» – прокричав Рассел Вестбрук з лави на адресу центрового «Санз» Юсуфа Нуркича.

«Ось чому вони посадили тебе на лаву запасних», — відповів Нуркич.

«Відвернись, чортів скиглій», – повторив Вестбрук.

«Ей, не дозволяй цій с***і так із собою розмовляти», — втрутився Кевін Дюрент.

«Що ти несеш? Ти знаєш, що я правий», – сказав Вестбрук Дюренту.

«Ні, ти не правий», — сказав Дюрент.

«Так, я правий», — повторив Вестбрук.

Фото: Getty Images

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