Баскетбол
«Не дозволяй цій с***і так із собою розмовляти!»
У мережі з'явився аудіозапис треш-току між Расселом Вестбруком, Кевіном Дюрентом та Юсуфом Нуркичем.
Інцидент стався під час недавнього матчу між «Кліпперс» — «Фініксом»(138:111).
«І що ти зробиш? Заткнися, чортів скиглій!» – прокричав Рассел Вестбрук з лави на адресу центрового «Санз» Юсуфа Нуркича.
«Ось чому вони посадили тебе на лаву запасних», — відповів Нуркич.
«Відвернись, чортів скиглій», – повторив Вестбрук.
«Ей, не дозволяй цій с***і так із собою розмовляти», — втрутився Кевін Дюрент.
«Що ти несеш? Ти знаєш, що я правий», – сказав Вестбрук Дюренту.
«Ні, ти не правий», — сказав Дюрент.
«Так, я правий», — повторив Вестбрук.
Фото: Getty Images