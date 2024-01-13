Днепр вырвал победу у Киев-Баскета в Суперлиге FAVBET

Судьба поединка решилась в заключительной 10-минутке

Днепр в невероятном матче вырвал победу над Киев-Баскетом в регулярном чемпионате Суперлиги-FAVBET — 76:66.

Развязка встречи наступила в заключительной четверти. Днепряне сумели оформить преимущество в 13 очков (24:11) и удержать лидерство до конца матча.

Лучшим игроком встречи стал лидер Днепра Владимир Конев. На его счету — 19 очков, шесть подборов, три блок-шота и два ассиста.

Днепр добыл 14-ю победу кряду. Киевляне же потерпели уже девятое поражение за сезон.

Бабл в Луцке для Днепра завершится противостоянием с Черкасскими Мавпами. Киев-Баскет проведет поединок против Кривбасса.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Киев-Баскет — 76:66 (25:20, 15:17, 12:18, 24:11)

Днепр: Конев (19 + 6 подборов + 3 блок-шота), Тимофеенко (16 + 9 подборов + 4 передачи — 4 потери), Закурдаев (15), Горобченко (8), Колдомасов (5), Дубоненко (5), Сыпало (3), Сорочан (3 + 4 подбора), Тарасенко (2 + 8 подборов)

Киев-Баскет: Байнум (28(, Зайцев (12 + 5 подборов), Кошеватский (10), Заплотинский (6 + 8 подборов – 3 потери), Стародуб (5 + 4 подбора), Кисильчук (3), Фреш-Стаханов (2)

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