Досить недооцінювати кар’єру Леня в НБА. Він найкращий українець в історії ліги за всім, окрім титулів

Український бігмен «Сакраменто» Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Філадельфії». Цей матч став 610-м для центрового в найсильнішій баскетбольній лізі світу, що вивело його на перше місце за цим показником серед всіх українців, що коли-небудь грали в НБА.

Стільки ж, тобто 610 матчів, у лізі провів Віталій Потапенко. Інший гравець з України, який досі виступає в НБА, а саме Святослав Михайлюк – вже третій із 269 матчами в активі. А єдиний українець, який коли-небудь ставав у НБА чемпіоном – Станіслав Медведенко – замикає топ-4.

До Олексія Леня та його кар'єри в НБА можна ставитися по-різному, але її точно не слід недооцінювати. Так, він ніколи не грав у великих командах, що справді претендували на титул у ті сезони, коли там був український центровий. Так, він не мав великих контрактів на десятки мільйонів доларів, і так, він ніколи не демонстрував якусь визначну статистику, лише одного разу в кар'єрі вийшовши за показник 10+ очок у середньому за матч у сезоні та двічі за показник 7+ підбирань у середньому за матч у сезоні.

Однак статистично – саме Лень є найкращим українцем в історії цієї ліги. Прямо зараз Олексій очолює список гравців з України в НБА за наступними показниками:

▪️ зіграні матчі;

▪️ набрані очки;

▪️ підбирання;

▪️ асисти;

▪️ блок-шоти;

▪️ кількість виконаних та реалізованих кидків з гри;

▪️ кількість виконаних та реалізованих штрафних кидків;

▪️ середня кількість очок та підбирань за матч;

Причому він все ще НЕ є лідером за такими негативними показниками як втрати та фоли, щоправда, за однакової кількості матчів, Лень зіграв на приблизно 550 хвилин менше, ніж Віталій Потапенко, що лідирує серед українців у цих категоріях.

До того ж Олексій Лень нарешті зрозумів та прийняв свою роль резервіста – він може бути другою, третьою чи навіть четвертою опцією своєї команди на позиції, однак можна бути впевненим, що якісний матч у необхідний момент українець точно здатен провести. Ми бачили це в серії плей-оф проти «Голден Стейт» у попередньому сезоні, ми бачили це вже у кількох нещодавніх матчах нинішнього сезону і неодноразово спостерігали за цим і в попередніх клубах, за які грав Олексій Лень.

Довгий час українцю належав ганебний рекорд – він довго не міг потрапити до плей-оф та навіть певний час був першим серед чинних гравців НБА за кількістю матчів в лізі без виходу в постсезон. Однак це «прокляття» йому вдалося перервати і саме після цього моменту кар'єра п'ятого піку драфту 2013 року навіть пішла вгору, хоч і вже з ветеранськими контрактами, що йому пропонували клуби.

Провести в НБА понад 600 матчів – дуже непросто. Для цього недостатньо просто постійно опинятися в потрібному місці в потрібний час та хапатися за кожну можливість – тут необхідно працювати та сподіватися, що цю працю помітять та дадуть шанс. У випадку з Олексієм Ленем все саме так – він отримує нові шанси та доводить, що справді на них заслужив, поступово наздоганяючи та випереджаючи інших українських гравців за усіма можливими статистичними показниками.

Єдине, чого не вистачає Леню для того, щоб безальтернативно вважатися найкращим українцем в історії НБА – чемпіонства. Взяти його дуже непросто, адже будемо відверті, «Сакраменто» на нього навряд чи серйозно претендує цьогоріч (а якщо команда наважиться на якісь серйозні трейди, хтозна, чи не вплине це на роль самого Олексія в команді), а місця у команді-контендері центровий за всю свою кар'єру не отримував взагалі. Наявність хоча б одного чемпіонського персня взагалі не ставило б під сумнів та під дебати те, хто є найкращим українським гравцем в історії НБА.

Поки ж ми можемо констатувати лише один чіткий факт: статично – саме Олексій Лень найкращий баскетболіст з України, що коли-небудь брав участь у матчах Національної баскетбольної асоціації.

Фото: Cary Edmondson, Kiyoshi Mio/USA TODAY Sports

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