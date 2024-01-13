Йокич віддав «сліпу» передачу на данк, знаходячись спиною до кошика та адресата

Чинний MVP фіналу та чемпіон НБА Нікола Йокич відзначився яскравим хайлайтом в матчі регулярного чемпіонату НБА, в якому його «Денвер» переміг «Новий Орлеан» із рахунком 125:113.

У другій чверті зустрічі сербський центровий віддав так звану «сліпу» передачу Аарону Гордону, який перетворив її на ефектний данк. Йокич, знаходячись спиною до кошика, зробив асист, кинувши м'яч двома руками з-за голови.

Нікола відзначився у матчі тріпл-даблом, набравши 27 очок, 10 підбирань та 14 асистів.

Скриншоти: НБА

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