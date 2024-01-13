Кривбасс одержал первую победу в Суперлиге FAVBET в драматическом противостоянии со Старым Луцком

Лучане потерпели пятое поражение подряд, и второе кряду — в родных стенах

Кривбасс впервые в сезоне Суперлиги FAVBET 2023/24 смог одержать победу, добыв результат на последних секундах выездного поединка против Старого Луцка.

Сценарий поединка оказался написан по лучшим канонам остросюжетного триллера. Кривбасс начал матч уверенно и к концу первой четверти нарастил отрыв до +13, но не сумел его удержать. Хозяева переломили ход игры и ушли на большой перерыв с минимальным перевесом — 40:38.

Масштабная воздушная тревога долго не позволяла возобновить поединок, но после возвращения на площадку вновь сильнее выглядел Кривбасс. Гости начали последнюю 10-минутку с преимуществом +7, но Луцк вновь сумел вернуться в игру.

За пару минут до конца счет стал равным. Затем Кривбасс вышел вперед, и у хозяев было полминуты, чтобы успеть вырвать победу, но они не сумели этого сделать.

Старый Луцк потерпел уже пятое поражение кряду и второе — в рамках домашнего бабла. Кривбасс одержал первую победу в сезоне и остался на десятом месте в таблице Суперлиги FAVBET.

Завтра, 14 января, хозяева площадки примут БК Запорожье, а Кривбасс сразится с Киев-Баскетом.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Старый Луцк — 71:70 (25:16, 13:24, 18:9, 15:21)

Кривбасс: Рид (24 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Мартынов (13 – 4 потери), Тищенко (9 + 5 подборов), Бибиков (9), А. Бречка (7 + 6 подборов + 7 передач), Мельник (4), Василенко (3), Е. Бречко (2)

Старый Луцк: Томас (13 + 5 подборов), Коровяков (12 + 8 подборов), Маркив (12), Прозапас (8), Джексон (8 – 5 потерь), Коцько (7), Бедлинский (5), Дюпин (4), Мусиенко (1 + 6 передач)

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