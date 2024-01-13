НБА. Сакраменто с Лэнем уступил на выезде Филадельфии

В активе украинского центрового — два очка и четыре подбора

В ночь на 13 января состоялись десять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто в гостях уступил Филадельфии — 93:112. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке чуть более восьми минут, реализовал единственную попытку двухочкового броска, совершил четыре подбора, отдал одну передачу, однажды сфолил.

Лидер Западной конференции Миннесота уверенно разобралась с Портлендом. Чемпион Денвер одолел Нью-Орлеан. Также заслуживают внимания крупные победы Сан-Антонио над Шарлотт и Юты над Торонто.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс – Индиана Пэйсерс — 108:126 (30:34, 32:34, 19:31, 27:27)

[soundcloud src=’oKf93t4nQYo’]

Детройт Пистонс – Хьюстон Рокетс – 110:112 (30:23, 25:32, 36:33, 19:24)

Филадельфия Сиксерс – Сакраменто Кингз — 112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20)

Сан-Антонио Сперс – Шарлотт Хорнетс — 135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28)

Мемфис Гриззлис – Лос-Анджелес Клипперс — 119:128 (26:23, 27:42, 26:35, 40:28)

Чикаго Буллз – Голден Стэйт Уорриорз — 131:140 (30:33, 45:29, 20:48, 36:30)

Майами Хит – Орландо Мэджик — 99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23)

Миннесота Тимбервулвз – Портленд Трэйл Блэйзерс — 116:93 (36:15, 27:27, 25:15, 28:36)

Юта Джаз – Торонто Рэпторс — 145:113 (28:25, 36:22, 41:38, 40:28)

Денвер Наггетс – Нью-Орлеан Пеликанс — 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33)

Источник