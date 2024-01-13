Перший у сезоні переможний кидок «Кривбаса»: Рід зіграв понад 35 хвилин та вирішив у клатчі

В українському баскетболі трапилася непересічна для сезону-2023/2024 подія – «Кривбас» перервав свою серію із 14-матчкеву (а фактично, якщо додати ще два матчі проти «Будівельника», 16-матеву) серію поразок, здолавши у Луцьку місцевий баскетбольний клубу «Старий Луцьк».

Підопічні Олександра Ворони здобули перемогу із рахунком 71:70, закинувши свій переможний кидок ще 1:42 до фінальної сирени. Після цього волиняни мали чимало шансів на порятунок, але не скористалися жодним із них, зафіксувавши свою поразку та перемогу «Кривбаса».

Автором переможного влучання став Латтеренс Рід – американський легіонер, який приєднався до команди із Кривого Рогу вже під час сезону. У його активі 24 очки, п'ять підбирань, чотири асисти, чотири перехоплення та рейтинг ефективності 23 – найбільший серед усіх учасників матчу.

І ось цей так званий гейм-віннер майже за дві хвилини до кінця зустрічі після свого ж перехоплення:

Матч переривався понад на годину через повітряну тривогу в Україні в зв'язку зі злетом у небо російського винищувача МіГ-31К.

Одразу ж після повернення на майданчик після довгої паузи криворізька команда впевнено виграла чверть із рахунком 18:9, чим і забезпечила собі комфортне становище перед початком четвертої 10-хвилинки. Її вже виграв «Старий Луцьк», але для перемоги в матчі цього виявилося недостатньо.

Під час матчу гравці «Старого Луцька» виконали в чотири рази більше штрафних кидків, ніж їхні суперники – 39 проти 10.

Для «Кривбаса» ця перемога стала першою в Суперлізі з 17 лютого 2022 року. Між цими матчами пройшло 696 днів. Після фінальної сирени гравці команди із Кривого Рогу емоційно відреагували на результат поєдинку.

Фото: ФБУ, скриншоти YouTube-трансляції ФБУ

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