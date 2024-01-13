Запорожье обыграло Черкасские Мавпы в Суперлиге-FAVBET

Александр Сизов и Сергей Скира оформили дабл-даблы

БК Запорожье обыграло Черкасские Мавпы в заключительном поединке сегодняшнего игрового дня Суперлиги-FAVBET — 71:68.

Героем встречи стал Максим Никитин. Именно его удачные действия в эндшпиле принесли победу номинальным хозяевам.

В матче зафиксировано также два дабл-дабла. Их авторами стали лидеры обеих команд: Александр Сизов и Сергей Скира.

Мавпы завтра сойдутся в противостоянии с лидером чемпионата Днепром. У Запорожья — встреча с хозяевами бабла, Старым Луцком.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Запорожье — Черкасские Мавпы — 71:68 (23:11, 15:21, 16:21, 17:15)

Запорожье: Никитин (16 + 6 подборов), Хохоник (14 + 8 передач – 5 потерь), Сизов (13 + 12 подборов), Кабанов (10 — 3 потери), Быков (9), Морозов (7), Буц (2)

Черкасские Мавпы: Бун (14 + 6 передач – 3 потери), Далкорт (13), Марченко (11), Скира (11 + 11 подборов), Новиков (11), Руслов (6 — 3 потери), Кузнецов (2)

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