БК Запорожье обыграл Старый Луцк и закрепился на втором месте в Суперлиге FAVBET

Защитник Запорожья Никитин оформил дабл-дабл

БК Запорожье одержал победу над Старым Луцком в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 80:65.

Луцкая команда проиграла третий подряд матч домашнего бабла, доведя серию поражений до шести поединков. Впрочем, в поединке с одним из лидеров команда Дмитрия Чайковского смотрелась достойно.

Первую четверть команды провели на равных (хозяева даже смотрелись лучше не старте), но затем преимущество запорожцев постепенно обрисовалось.

Последнюю попытку возродить интригу Луцк предпринял в начале третьей четверти, однако фаворит взял себя в руки и завершил отрезок с преимуществом +10, а в течение финальной десятиминутке держал противника на безопасной дистанции.

MVP матча стал защитник Запорожья Максим Никитин, добавивший к 19 очкам 15 подборов.

Одержав победу, Запорожье закрепилось на втором месте. Старый Луцк опустился на предпоследнюю строчку, выпав из зоны плей-офф.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Старый Луцк — 80:65 (21:20, 16:10, 21:18, 22:17)

БК Запорожье: Никитин (19 + 15 подборов), Сизов (16 + 2 перехвата), Кабанов (8), Хохоник (7 + 4 передачи — 3 потери), Быков (7 + 2 перехвата), Буц (7), Покоенко (7), Морозов (6), Холод (3)

Старый Луцк: Джексон (20 + 7 подборов + 3 передачи — 4 потери), Коцько (17), Томас (7), Маркив (7), Дюпин (5), Мусиенко (4), Панфилов (3), Бедлинский (2)

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