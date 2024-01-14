Следить

Баскетбол

Бостон с Михайлюком уверенно разбил Хьюстон в НБА

Украинец набрал в поединке шесть очков и совершил один подбор

Бостон с Михайлюком уверенно разбил Хьюстон в НБА

Бостон Селтикс — Хьюстон Рокетс, фото — Getty Images

Состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лидер Восточной конференции Бостон уверенно разбил Хьюстон с перевесом в +32 очка. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк провел на площадке 9 минут. За это время украинец набрал 6 очков и совершил один подбор.

В других матчах отметим победу лидера Западной конференции Оклахомы над Орландо (112:100). Также прервал свою серию из шести поражений кряду Вашингтон, победив Атланту (127:99).

Бостон Селтикс — Хьюстон Роке — 145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27)

Атланта Хокс — Вашингтон Уизардс — 99:127 (25:30, 22:28, 24:41, 28:28)

Мемфис Гризлис — Нью-Йорк Никс — 94:106 (27:25, 30:28, 15:30, 22:23)

Милуоки Бакс — Голден Стэйт Уорриорс — 129:118 (33:24, 21:32, 29:25, 46:37)

Оклахома Сити Тандер — Орландо Мэджик — 112:100 (23:21, 26:19, 37:33, 26:27)

Даллас Маверикс — Нью-Орлеан Пеликанс — 108:118 (20:29, 34:20, 27:39, 27:30)

Сан-Антонио Сперс — Чикаго Буллз — 116:122 (23:35, 32:28, 39:31, 22:28)

Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс — 132:125 (31:39, 33:28, 36:28, 32:30)

Источник

Категории
Комментарии

Бокс

ДАНЫЛИВ: «В Дебрецене борьба будет не только в олимпийских категориях»

Футбол

Эрик Тен Хаг: Нам нужны игроки, которые хотят бороться за эмблему и этот клуб

Баскетбол

Бостон с Михайлюком уверенно разбил Хьюстон в НБА

Теннис

Тайла Престон — о предстоящем матче против Элины Свитолиной на АО: «Надеюсь, что я смогу получить от нее дополнительный опыт»

Футбол

Александрия проведет в Турции 12 спаррингов

Автоспорт

Лукас Лауда: «Дакар» требует вдумчивого подхода

Бокс

Бетербиев защитил три пояса, нокаутировав Каллума Смита в 7-м раунде

Футбол

Интер Майами отказался проводить товарищеский матч против Барселоны

Теннис

Australian Open. Саккари выиграла свой стартовый матч, Фругвиртова одержала дебютную победу в основе

Футбол

Дженоа с Малиновским сыграла вничью с Торино, Наполи вырвал победу в Салернитане: результаты матчей Серии А

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол