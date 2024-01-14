Бостон с Михайлюком уверенно разбил Хьюстон в НБА

Украинец набрал в поединке шесть очков и совершил один подбор

Состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лидер Восточной конференции Бостон уверенно разбил Хьюстон с перевесом в +32 очка. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк провел на площадке 9 минут. За это время украинец набрал 6 очков и совершил один подбор.

В других матчах отметим победу лидера Западной конференции Оклахомы над Орландо (112:100). Также прервал свою серию из шести поражений кряду Вашингтон, победив Атланту (127:99).

Бостон Селтикс — Хьюстон Роке — 145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27)

Атланта Хокс — Вашингтон Уизардс — 99:127 (25:30, 22:28, 24:41, 28:28)

Мемфис Гризлис — Нью-Йорк Никс — 94:106 (27:25, 30:28, 15:30, 22:23)

Милуоки Бакс — Голден Стэйт Уорриорс — 129:118 (33:24, 21:32, 29:25, 46:37)

Оклахома Сити Тандер — Орландо Мэджик — 112:100 (23:21, 26:19, 37:33, 26:27)

Даллас Маверикс — Нью-Орлеан Пеликанс — 108:118 (20:29, 34:20, 27:39, 27:30)

Сан-Антонио Сперс — Чикаго Буллз — 116:122 (23:35, 32:28, 39:31, 22:28)

Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс — 132:125 (31:39, 33:28, 36:28, 32:30)

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