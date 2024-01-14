Днепр добыл 15-ю победу в Суперлиге FAVBET, обыграв Черкасских Мавп

MVP встречи признан Даниил Сыпало, который оформил дабл-дабл

Днепр одержал победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET-2023/24 — 76:66.

Поединок прошел в равной борьбе. Днепряне постепенно наращивали преимущество, но Мавпы держались близко в счете против лидера чемпионата. Днепру удалось добиться комфортного перевеса лишь в последней четверти.

MVP встречи стал Даниил Сыпало, который оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и 10 подборов. В составе Мавп отметился Сергей Скира, который за три четверти записал на свой счет 14 очков и 13 подборов. Однако центровой черкасской команды получил травму, после чего его сразу отправили на обследование в больницу.

Днепр одержал 15-ю победу в Суперлиге и продолжает уверенно лидировать. Мавпы занимают пятое место, имея 10 побед в 18-ти встречах.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Черкасские Мавпы — 76:66 (26:25, 20:18, 17:14, 13:9)

Днепр: Сыпало (17+10 подборов), Тимофеенко (21+7 подборов), Конев (5), Закурдаев (8), Горобченко (7+7 передач), Дубоненко (10), Тарасенко (4), Сорочан (2), Колдомасов (2)

Черкасские Мавпы: Далкорт (17), Скира (14+13 подборов), Руслов (4+7 передач), Новиков (16), Марченко (8), Бун Джуниор (5), Митирич (2)

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