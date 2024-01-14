Киев-Баскет уверенно победил Кривбасс в Суперлиге FAVBET

Форвард Вадим Заплотинский оформил дабл-дабл

Киев-Баскет уверенно победил Кривбасс в заключительный день луцкого бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 77:66.

Команда Дмитрия Забирченко добилась комфортного преимущества по итогам первой половины. После большого перерыва киевляне сбавили обороты, но довели матч до победы.

Лучшим игроком матча стал форвард Вадим Заплотинский, который оформил дабл-дабл (13 очков и 11 подборов). В составе Кривбасса 18 очков записал на свой счет Лейтерренс Рид.

Киев-Баскет занимает шестое место в Суперлиге, имея девять побед в 18-ти матчах. Кривбасс замыкает турнирную таблицу с единственной победой, которую добыл днем ранее.

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Кривбасс — Киев-Баскет — 66:77 (16:20, 14:24, 15:16, 21:17)

Кривбасс: Рид (18+4 подбора+3 передачи), Бибиков (10+6 подборов), Бречка (8+5 подборов+4 передачи), Тищенко (6), Мартынов (14), Василенко (6), Бречко (4)

Киев-Баскет: Заплотинский (13+11 подборов + 3 блок-шота), Байнум (11+8 подборов + 4 передачи), Зайцев (9+3 передачи), Кошеватский (7), Стародуб (6), Буренко (15), Кисильчук (7+3 передачи), Когут (6), Иванов (3)

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