Колишній гравець Суперліги приєднався до «Соколів» і оформив гейм-віннер у першому ж матчі у «вишці»

13 січня розпочалися перші мінібабли Вищої ліги з баскетболу у 2024-му. Напередодні матчів «Харківські Соколи» відрахували когорту гравців, яких клуб підозрює у порушенні правил чесної гри. На укріплення ростера прийшов відомий виконавець, який останні півтори сезони був у складі «Старого Луцька» з Суперліги Григорій Алтухов.

У першому ж матчі за харківський колектив вихованець «Дніпра» показав солідну статистику: 23+4+10 за 38 хвилин.

Проте головною частиною його виступу був гейм-віннер за три секунди до завершення матчу. Саме ці два з фолом допомогли «Соколам» перемогти з рахунком 98:97.

Додатковий штрафний кидок Григорій Алтухов змарнував, проте це не зіпсувало його переможний дебют.

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com