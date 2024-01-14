Баскетбол
Моторошна травма Скіри проти «Дніпра»: розбив голову після контакту з партнером та залив паркет кров’ю
Найкращим гравцем команди Артема Сліпенчука став центровий Сергій Скіра, який наприкінці третьої чверті матчу зазнав моторошної травми. Внаслідок контакту з легіонером своєї ж команди Еріком Буном, бігмен отримав розсічення голови.
Через кров на паркеті матч навіть затримався на кілька хвилин, поки наслідки зіткнення двох гравців «Мавп» повністю не усунули.
Скірі надали допомогу, а матч він завершив із дабл-даблом: 14 очок + 13 підбирань.
Фото: ФБУ