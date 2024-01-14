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Моторошна травма Скіри проти «Дніпра»: розбив голову після контакту з партнером та залив паркет кров’ю

Найкращим гравцем команди Артема Сліпенчука став центровий Сергій Скіра, який наприкінці третьої чверті матчу зазнав моторошної травми. Внаслідок контакту з легіонером своєї ж команди Еріком Буном, бігмен отримав розсічення голови.

Через кров на паркеті матч навіть затримався на кілька хвилин, поки наслідки зіткнення двох гравців «Мавп» повністю не усунули.

Скірі надали допомогу, а матч він завершив із дабл-даблом: 14 очок + 13 підбирань.

Моторошна травма Скіри проти «Дніпра»: розбив голову після контакту з партнером та залив паркет кров'ю

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com

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