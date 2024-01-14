У мережі з’явилися перші фото можливих форм, що будуть використовуватися на Матчі всіх зірок НБА

У мережі з'явилися зливи форм, які нібито будуть використовуватися на Матчі всіх зірок НБА, що у 2024-му відбудеться в Індіанаполісі.

Схоже, що червона форма належатиме Західній конференції, тоді як темно-синя – Східній.

МВЗ-2024 відбудеться 18 лютого. Наразі лідерами голосування за гравців, що мають потрапити на івент, є Янніс Адетокумбо та Леброн Джеймс.

Нагадаємо, що цього року НБА повернеться до звичного формату протистояння Заходу та Сходу.

Фото: NBA.com

ua.tribuna.com