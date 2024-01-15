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Баскетбол

Гравці «Детройта» дізналися про свій обмін прямо на тренуванні. Момент потрапив на відео

14 січня «Детройт» та «Вашингтон» оформили трейд, центральною фігурою якого став Даніло Галлінарі. В обмін на італійського снайпера та Майка Мускалу «Пістонс» віддали два піки другого раунду драфту, Марвіна Беглі та Айзею Ліверса.

Останні двоє дізналися про трейд прямо на тренуванні вже колишнього клубу. Команда відразу ж подякувала баскетболістам за спільну гру та тепло попрощалася з ними:

Цього сезону Марвін Беглі зіграв 26 матчів за «Детройт», в яких в середньому набирав 10,2 очки, 4,5 підбирання та одну передачу. Айзея Ліверс взяв участь у 23 поєдинках, там він відзначався п’ятьма очками, 2,1 підбираннями та 1,1 передачі в середньому за гру.

Фото: Elsa/Getty Images

ua.tribuna.com

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