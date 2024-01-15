Лэнь вышел на первое место по количеству матчей в НБА среди украинских баскетболистов

У Алексея — 611 игр в Национальной баскетбольной ассоциации

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь установил уникальное достижение.

Лэнь вышел на первое место среди украинцев по количеству проведенный матчей в НБА. Встреча регулярного чемпионата между Кингз и Милуоки Бакс (142:143 ОТ) стала для Лэня 611-й в карьере в рамках НБА.

Алексей опередил Виталия Потапенко, у которого в активе 610 матчей. Далее расположился действующий игрок Бостон Селтикс — Святослав Михайлюк (270 игр).

Лэнь выступает в НБА с 2013 года. В его карьере — выступления за Финикс Санз, Атланта Хокс, Торонто Рэпторс и Вашингтон Уизардз. В текущем сезоне Лэнь провел 15 игр (более девяти минут на площадке), набирая в среднем 2,7 очка, 3,7 подбора и 1,3 ассиста за матч.

Кингз Лэня в турнирной таблице Западной конференции занимает шестое место с показателем «23-16».

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