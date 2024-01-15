Наймиліший момент баблу. Погляньте, хто допомагав гравцю «Старого Луцька» піднятися на ноги після падіння

14 січня «Старий Луцьк» закривав домашній бабл Суперліги матчем проти «Запоріжжя», в якому господарі майданчику поступилися з рахунком 65:80.

За регламентом на кожному матчі елітного дивізіону мають бути присутні люди, які витиратимуть підлогу від зайвої вологи. Найчастіше цю функцію виконують діти, які сидять зі шваброю під кошиком.

Хлопець, який був присутній біля майданчика саме для цього, у першій чверті підбіг до місця контакту баскетболістів не лише для того, аби протерти підлогу. Він допоміг Євгену Коровякову піднятися на ноги:

Фото: ФБУ

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