НБА. Лэнь набрал четыре очка в матче Сакраменто и Милуоки

Кингз в овертайме уступили Бакс

В ночь на 15 января состоялись пять игр регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз украинца Алексея Лэня в овертайме уступил Милуоки Бакс — 142:143. Центровой провел на площадке более 11 минут, набрав четыре очка, пять подборов и один ассист.

НБА. Регулярный чемпионат

Денвер Наггетс — Индиана Пэйсерс — 117:109 (28:28, 32:29, 29:27, 28:25)

Майами Хит — Шарлотт Хорнетс — 104:87 (26:16, 26:15, 25:30, 27:26)

Милуоки Бакс — Сакраменто Кингз — 143:142 ОТ (32:37, 36:29, 27:25, 33:37, 15:14)

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Клипперс — 109:105 (29:19, 17:26, 35:23, 28:37)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Финикс Санз — 116:127 (33:31, 28:40, 31:35, 24:21)

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